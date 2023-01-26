 

Зеленский признал продвижение российских сил на востоке

26.01.2023, 12:16, Новости дня
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Вооруженные силы РФ продвигаются на востоке Украины, признал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому каналу Sky News, передает РИА «Новости».

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские штурмовые формирования продвигаются в Артемовске (украинское название – Бахмут), там продолжаются жесткие боевые действия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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