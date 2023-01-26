Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с президентом России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это неинтересно мне», – сказал Зеленский в интервью британскому каналу Sky News.

Зеленский добавил, что ему «неинтересно» встречаться с главой российского государства, «разговаривать», передает ТАСС.

Он сказал, что «не понимает, кто принимает решения в России».

С подобным заявлением Зеленский выступает не впервые. Он уже говорил, что не готов вести переговоры с Россией, а также подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.

При этом Москва неоднократно заявляла об открытости к мирным переговорам, а также о том, что Киев мог бы через посредников прояснить свое видение дальнейшего развития ситуации и возможные переговоры с Россией.

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