В Татарстане откажутся от переходного периода при переименовании президента в главу-раиса

Госсовет Татарстана в первом чтении одобрил законопроект о поправках в конституцию республики, он предполагает отказ от переходного периода при переименовании должности президента Татарстана в главу-раиса.

Должность вновь избранного руководителя региона будет называться «глава-раис Республики Татарстан».

Как сообщил председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин, было принято решение оказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого в четверг проекта закона Республики Татарстан, передает ТАСС.

21 декабря, в госсовет Татарстана был внесен проект поправок в Конституцию республики с предложением переименовать должность президента республики в «главу Республики Татарстан». 22 декабря профильный комитет Госсовета республики рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект о переименовании должности.

Напомним, первоначально проект поправок в Конституцию Татарстана, принятый 23 декабря 2022 года, предполагал, что действующий руководитель региона Рустам Минниханов сохранит должность президента Татарстана до истечения срока своих полномочий в 2025 году.

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