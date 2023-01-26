 

В Татарстане откажутся от переходного периода при переименовании президента в главу-раиса

26.01.2023, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госсовет Татарстана в первом чтении одобрил законопроект о поправках в конституцию республики, он предполагает отказ от переходного периода при переименовании должности президента Татарстана в главу-раиса.

Должность вновь избранного руководителя региона будет называться «глава-раис Республики Татарстан».

Как сообщил председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин, было принято решение оказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого в четверг проекта закона Республики Татарстан, передает ТАСС.

21 декабря, в госсовет Татарстана был внесен проект поправок в Конституцию республики с предложением переименовать должность президента республики в «главу Республики Татарстан». 22 декабря профильный комитет Госсовета республики рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект о переименовании должности.

Напомним, первоначально проект поправок в Конституцию Татарстана, принятый 23 декабря 2022 года, предполагал, что действующий руководитель региона Рустам Минниханов сохранит должность президента Татарстана до истечения срока своих полномочий в 2025 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.20 / 28 декабря на Донбассе был ранен украинский военный – штаб ООС

10.07.21 / Daily Telegraph – российская подлодка следила за британским авианосцем в Средиземном море

14.01.21 / В Украине пока не подтвержден новый, “британский” штамм коронавируса – Ляшко

12.08.21 / Суд арестовал обвиняемых в растрате бывших главу правительства и министра туризма Северной Осетии

06.07.20 / В брестском “Динамо” вспышка COVID-19. Болезнь подтвердили у украинцев Милевского, Хачериди и Нойока

15.02.21 / Руководитель Huawei признал iPhone 12 лучшим в мире смартфоном

13.08.22 / На Украине осудили Зеленского за лишение украинцев гражданства

03.05.21 / В Украине за сутки подтвердили наименьшее с февраля число новых случаев COVID-19

08.06.22 / Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине

29.06.20 / В Закарпатье больными с COVID-19 заняты более 70% подготовленных коек. Это самый высокий показатель в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика