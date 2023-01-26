 

Посольство России в Китае зафиксировало рост числа заявок от граждан КНР по всем видам виз

26.01.2023, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число заявлений от граждан Китая на получение российских виз растет по всем видам таких въездных документов, сообщило посольство РФ в КНР.

По сообщению посольства, с начала года фиксируется рост числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе туристических, причем лишь за неполный месяц 2023 года посольством выдано 1,2 тыс. виз, в то время как прошлогодний аналогичный показатель составлял 582, передает ТАСС.

По сообщению посольства, в настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран, что является важным условием для роста турпотока.

Напомним, 20 января посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что граждане РФ уже могут получать туристические визы в Китай, никаких ограничений нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.21 / “Путин – х…йло и гнида”. Чичваркин прокомментировал задержание Навального

25.05.21 / Путин запланировал личные встречи с участниками совещания по обороне

28.06.21 / Станцию метро «Ясенево» затопило из-за ливня в Москве

11.11.20 / СК возбудил дело против бывшего директора владимирской больницы

29.06.20 / Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

14.12.21 / Кулеба: Речь о переформатировании нормандского формата не идет. Сейчас формируется двусторонний трек диалога России и США по Донбассу

30.12.21 / АМКУ оштрафовал “ДнепрАзот” на 80 млн грн за остановку производства в 2018 году

23.05.21 / Незаконный захват жилья в ОРДЛО может усилить санкции против России – Арестович

04.03.21 / Во Львове патрульный покончил жизнь самоубийством – полиция

27.08.20 / Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика