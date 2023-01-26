Посольство России в Китае зафиксировало рост числа заявок от граждан КНР по всем видам виз

Число заявлений от граждан Китая на получение российских виз растет по всем видам таких въездных документов, сообщило посольство РФ в КНР.

По сообщению посольства, с начала года фиксируется рост числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе туристических, причем лишь за неполный месяц 2023 года посольством выдано 1,2 тыс. виз, в то время как прошлогодний аналогичный показатель составлял 582, передает ТАСС.

По сообщению посольства, в настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран, что является важным условием для роста турпотока.

Напомним, 20 января посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что граждане РФ уже могут получать туристические визы в Китай, никаких ограничений нет.

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