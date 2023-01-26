Ученые разработали для военных повышающее выносливость спецпитание «Донбасс»

Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в СВО, которые способствуют повышению выносливости, концентрации внимания, и мобилизации всех сил организма, сообщили в пресс-службе центра.

По сообщению пресс-службы, специалисты ФИЦ питания разработали специальные пищевые продукты для военных, находящихся в зоне спецоперации, а также для мирных граждан, находящихся на территории ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

Первые партии продуктов переданы Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, ФМБА РФ и другим силовым структурам, обеспечивающим работу в зоне военных действий, уточнили в пресс-службе.

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