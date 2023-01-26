El Pais сообщила о нападении мужчины с мачете на церкви в испанском Альхесирасе

В Альхесирасе мужчина марокканского происхождения, вооруженный мачете, совершил нападения в двух церквях, в результате погиб приходской священник, сообщили источники в МВД Испании.

Нападавший зашел в часовню Сан-Исидро и вступил в спор с приходским священником. В результате мужчина убил священника, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Pais.

Прокуратура собирается расследовать нападение как предполагаемый теракт. Нападавший задержан. Президент Хунты автономного сообщества Андалусия Хуан Мануэль Морено в Twitter (соцсеть заблокирована в России) сообщил, что «по крайней мере еще один священник был ранен».

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