Guardian рассказала о многочисленных жалобах на агрессивное поведение министра юстиции Британии Рааба

Как минимум 24 госслужащих пожаловались на агрессивное поведение министра юстиции Великобритании Доминика Рааба, против которого ведется расследование, сообщили источники в правительстве.

Расследование ведет королевский адвокат Эдам Толли, он отчитывается напрямую перед главой правительства Риши Сунаком. Выяснилось, что расследование поведения Рааба гораздо масштабнее, чем думали ранее, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Прежде сообщалось о восьми жалобах, которые касались его работы в период с 2018 года. Сам Рааб отверг обвинения и заявил, что всегда был нетерпим к агрессивному поведению и выступал за высокие стандарты рабочих отношений.

По данным Guardian, официальные лица оказались шокированы некоторыми жалобами на Рааба. Выяснилось, что сотрудники жаловались на физическое недомогание перед собраниями с его участием, плакали, в одном случае говорится о суицидальных мыслях у подчиненного Рааба. Вероятно, жалобы сильно ухудшат для Рааба шансы сохранить свой пост.

Напомним, летом в Великобритании начался правительственный кризис. За отставкой занимавшего пост премьера Бориса Джонсона последовала отставка сменивший его Лиз Трасс, которая занимала пост главы правительства всего 44 дня. Очередным премьером стал Риши Сунак.

Ему уже пришлось принять отставку министра без портфеля Гэвина Уильямсона, которого обвинили в угрозе «полоснуть по горлу» сотруднику. Другой министр без портфеля Надим Захави заплатил штраф в размере около миллиона фунтов (1,25 млн долларов) за не до конца выплаченные им налоги с продажи доли в компании YouGov.

—