Кирби заявил об отсутствии признаков того, что РФ собирается нанести удар по НАТО или применить ядерное оружие

США не усматривают никаких признаков того, что Россия собирается атаковать НАТО или использовать оружие массового уничтожения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби сказал, что Вашингтон «не видит абсолютно никаких признаков того», что Москва собирается нанести удар по территории НАТО. Однако США привержены принципам коллективной обороны НАТО, сообщил он, отметив, что Вашингтон принял решение «направить дополнительно 20 тыс. американских военных на европейский континент», эти силы «все еще находятся там». В целом в Европе находятся 100 тыс. американских военных, сказал он.

Также в США не увидели «никаких признаков того», что у РФ есть «какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные», передает ТАСС

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли администрация США попыток Киева проводить операции в том числе в Крыму, Кирби сказал, что США продолжают передавать Украине разведданные, но не диктуют, где конкретно наносить удары.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямого участия НАТО в конфликте на Украине «не будет», введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены.

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