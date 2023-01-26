Ургант сообщил об отмене концерта в московском клубе

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26.01.2023, 1:35, Новости дня
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Концерт Гриши Урганта (образ, в котором выступает телеведущий Иван Ургант) в московском клубе «Урбан» отменен.

На странице музыкального проекта в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано «официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям». В нем сообщается, что запланированный на 2 февраля концерт отменен.

Отмечается, что это «стало полной неожиданностью для всех». «Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения…», – говорится в сообщении. Слушателей и зрителей призвали «не поддаваться панике и унынию» и «организованно дождаться следующего концерта».

Концерт в «Урбане» планировалось провести еще в октябре, но тогда было опубликовано сообщение, что выступление переносится на 2 февраля.

Напомним, Ургант планировал выступление в российской столице как «Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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