Ургант сообщил об отмене концерта в московском клубе

Концерт Гриши Урганта (образ, в котором выступает телеведущий Иван Ургант) в московском клубе «Урбан» отменен.

На странице музыкального проекта в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано «официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям». В нем сообщается, что запланированный на 2 февраля концерт отменен.

Отмечается, что это «стало полной неожиданностью для всех». «Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения…», – говорится в сообщении. Слушателей и зрителей призвали «не поддаваться панике и унынию» и «организованно дождаться следующего концерта».

Концерт в «Урбане» планировалось провести еще в октябре, но тогда было опубликовано сообщение, что выступление переносится на 2 февраля.

Напомним, Ургант планировал выступление в российской столице как «Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый».

—