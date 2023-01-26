 

Захарова обвинила Польшу в попытке стереть память об ужасах нацизма

26.01.2023, 1:35, Новости дня
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Польша пытается стереть память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФСБ в преддверии 78-й годовщины освобождения узников Освенцима обнародовала свидетельство того, как поляки убивали жертв на этой «фабрике смерти».

Захарова в Telegram рассказала, что каждый год в музее «Аушвиц-Биркенау», который находится на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проводилось памятное мероприятие, посвященное годовщине освобождения узников Красной армией. Прежде в нем принимал участие посол РФ в Польше.

В январе 2022 года российским дипломатам впервые не предоставили слова, весной закрыли экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны. Как сообщила Захарова, экспозицию закрыли «под диким предлогом: мол, истек срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями». При этом «российскую сторону никто о закрытии даже не уведомил».

 В 2023 году российских диппредставителей «на годовщину освобождения лагеря… не пригласили вовсе», сообщила она. Захарова заявила: «Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть».

Захарова отметила, что «проблемы вокруг Аушвица» начались еще в 2004 году, когда польская сторона «осталась недовольна» материалами, подготовленными российскими экспертами – открытие обновленной экспозиции отложили «аж до 2013 года». В качестве предлога указывалось, что «выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939–1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР».

 Захарова подчеркнула, что «память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», как бы не пытались этого добиться европейские «непартнеры». 

Она также указала, что после закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект «Освенцим. Правда».

Тем временем ФСБ обнародовала новое свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима. Рассекречен архивный документ с рассказом бывшего узника «Аушвица», старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому посчастливилось бежать из концлагеря. Поскольку офицер обладал хорошим литературным слогом, сотрудники управления «Смерш» первого Украинского фронта в августе 1944 года попросили его изложить информацию о «фабрике смерти» в виде краткого очерка, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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