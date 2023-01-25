Политика: Отправка танков на Украину станет главным провалом Шольца

После серии шуток об «агенте ГРУ Олафе Шольце», угроз со стороны Польши и ожесточенного торга с США канцлер Германии все-таки согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. Обстоятельство этих уговоров не сказали ничего нового про противостояние РФ и Запада. Но многое – лично про Шольца.

Два дня на Олафа Шольца давили – и додавили таки. Германия в третий раз за свою историю, вопреки предупреждениям Отто фон Бисмарка, пошлет свои танки на Украину для противостояния с Россией. Надо думать, плюс-минус с тем же результатом.

Доподлинно неизвестно, почему Берлин не дал своего согласия на поставку тяжелых гусеничных танков в ВСУ непосредственно на встрече союзников Украины на военной базе Рамштайн и какое отношение к этому имеет оперативная отставка министра обороны ФРГ накануне этой встречи.

Возможно, Шольц колебался из-за пацифистского крыла в своей партии – СДПГ, старейшей в Германии и выступавшей за сотрудничество с Москвой даже в период первой холодной войны и Берлинской стены. Возможно, самого Шольца искренне корежило от мысли о том самом третьем разе, когда немецкие танки посылают против России.

Как бы там ни было, канцлер цеплялся за последнюю соломинку – требовал, чтобы тяжелые танки на Украину поставили также США (и разделили тем самым ответственность за эскалацию), прекрасно зная, что Пентагон категорически против затеи с поставками «Абрамсов» по техническим и меркантильным соображениям. Мол, сложны в управлении, дороги в эксплуатации, требуют постоянной профилактики от профильных специалистов и вообще – вряд ли помогут ВСУ, скорее, обременят. Германские «Леопарды» в современной модификации этих недостатков лишены.

Пентагон, что характерно, до сих пор против, однако танки на Украину все-таки поедут – и американские, и немецкие. Президент США Джо Байден решил позволить Шольцу победить в этой дискуссии и оторвал от сердца некоторое количество «Абрамсов» (на, мол, подавись), но их закупят специально для Украины, а собственные запасы трогать не будут.

Эта американо-немецкая ярмарка шла за кулисами, но как будто в прямом эфире. Крупнейшие мировые СМИ сообщали о промежуточных результатах со ссылкой на источники – и такой ажиотаж понятен: как-никак, на кону третья мировая война. Что из этого чистые придумки, а что реальные новости – пойди теперь разбери.

Но со стороны это выглядело так. Байден кинул на стол, как покерные фишки, десять танков (по сообщениям арабских СМИ). Шольц, прижатый к стенке своей же стратегией, вынужден был поддержать ставку – и тоже дал десять (по Spiegel, «до роты», то есть максимум 14).

Осознав, что тактика работает, американцы пошли вразнос. Несколько часов спустя в СМИ фигурировали уже 30 американских танков, потом «до 50», о чем Белый дом якобы должен объявить до конца недели. После этого в Берлине решили закрыть ставку и официально объявили о передаче роты «Леопардов» в модификации 2A6 в ближайшее время и еще одной роты потом (поставки американских «Абрамсов» в неясном количестве тоже разнесены во времени – часть сейчас, часть потом).

Много это или мало, зависит от оптики. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что ему нужны 300 натовских танков. Советник и спикер офиса президента Украины Михаил Подоляк хочет 400, чтобы «закончить эту войну в течение нескольких месяцев». У Байдена, согласно все тем же источникам, считают, что Украине необходимы как минимум 500 машин.

Смысл происходящей игры – собрать с «бору по сосенке», причем за короткое время. «Абрамсы» (за возможным исключением в виде нескольких опытных экземпляров) – это история про некоторое будущее, а вот «Леопарды» про настоящее, они должны поступить на Украину в течение ближайших недель.

К настоящему времени танки в ВСУ готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО, и это будет, скорее, вклад «по возможностям», чем по уровню политического участия. Больше прочих (тоже как минимум роту) предоставит Польша, а почти столь же антироссийски и проукраински настроенные власти Чехии не дадут ни одного – самим надо. Норвегия оторвет от сердца восемь штук, а Бельгия и рада бы, но продала все свои «Леопарды» еще десять лет назад.

На круг может выйти порядка двух батальонов – до 50 машин, которые появятся у ВСУ в течение месяца. Это, конечно, не 300 единиц, о которых говорил генерал Залужный с его «скромными» на фоне прочих запросами, но к ним нужно прибавить ту тяжелую технику советского образца, которая уже есть в распоряжении Киева.

Совершенно очевидно, что этот «ансамбль» нужен для очередного наступления украинских войск (для других целей танки не требуются), которое, судя по всему, должно начаться до весеннего потепления и распутицы, – отсюда и спешка. Председатель Евросовета Шарль Мишель несколько дней назад так и заявил:

«То, что произойдет в 2023 году, а многое из этого зависит от следующих нескольких недель, определит наше будущее».

Примерно в то же время в американских СМИ вышло сразу несколько публикаций с рассказами о том, как вашингтонские советники отговаривали Киев тратить силы на оборону Соледара и Артемовска, предлагая сосредоточиться на «ударе в южном направлении».

Можно предположить, что цель такого удара – уничтожение того, что называют «сухопутным коридором в Крым».

Меры ответа на эту угрозу, как и то, в каком месте на самом деле последует удар, предстоит определить командованию ВС РФ.

Но в целом понятно, что меры должны быть такими, чтобы целыми эти «Леопарды» сохранились только в танковом музее в подмосковной Кубинке.

Что же касается чисто политических выводов из этого истории, то вторая холодная война с глобальным противостоянием РФ и США идет своим чередом, и что-то принципиально новое можно сказать только про канцлера Шольца.

Он полностью и окончательно провалился как «миротворец» и представитель «умеренного крыла» в Германии и ЕС в целом. Вместо того, чтобы остановить роту натовских танков на подходе к Украине, направил туда две и договорился о подходе двух американских рот.

Но двухдневная задержка превратила его в «анфан террибль» и нюню-размазню для «ястребов» НАТО, которым он чуть было не загубил многомиллиардные инвестиции за полгода (то есть вложения в поражение РФ на Украине, надежность которых и должно подтвердить наступление ВСУ).

Буквально так получается, что Германия «сдала назад» тогда, когда «политической изоляцией» ей пригрозила Польша.

И никто не сомневается в том, что необходимое одобрение на реэкспорт немецких танков на Украину Берлин дал той же Варшаве не потому, что хочет этого или не хочет, а потому, что в противном случае его «вето» поляки демонстративно пренебрегли бы – и ясно дали это понять.

То есть как сильная фигура и лидер в рамках НАТО Шольц тоже полностью провалился. А как политик, способный отстаивать национальные интересы своей страны, он провалился гораздо раньше.

Но главный его провал последует позднее. Уже дважды доказано, что за попыткой немцев направить танки на Украину против РФ следует провал. Нужно быть незаурядным лидером, чтоб попытаться в третий раз с надеждой на успех, но Шольц, как уже было сказано выше, лидер-неудачник и политик-банкрот, поэтому рассчитывать на успех не может по определению.

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