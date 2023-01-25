Лидеры США и стран Европы заявили о продолжении военной поддержки Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Британии и Италии во время телефонных переговоров договорились продолжать поддерживать Украину, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, в центре внимания переговоров была ситуация с безопасностью на Украине. Главы пяти стран договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации, передает ТАСС.

«Канцлер Германии Олаф Шольц в среду днем провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и обсудили совместные международные действия различного спектра в поддержке Украины», – отметил Хебештрайт.

Ранее кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 31 штуки. Позднее это подтвердил и сам Байден.

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