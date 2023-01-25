 

Лидеры США и стран Европы заявили о продолжении военной поддержки Киева

25.01.2023, 20:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Британии и Италии во время телефонных переговоров договорились продолжать поддерживать Украину, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, в центре внимания переговоров была ситуация с безопасностью на Украине. Главы пяти стран договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации, передает ТАСС.

«Канцлер Германии Олаф Шольц в среду днем провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и обсудили совместные международные действия различного спектра в поддержке Украины», – отметил Хебештрайт. 

Ранее кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 31 штуки. Позднее это подтвердил и сам Байден. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03.21 / Зеленский продлил санкции против Сбербанка

19.08.21 / «Автомобилисты России» поддержали идею изменить процедуру техосмотра

06.08.20 / Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам

19.04.21 / «Слишком долго ждать» — еврокомиссар усомнился в перспективах «Спутника-V» в Европе

17.01.22 / На станции “Академик Вернадский” зафиксировали последствия извержения вулкана в Тихом океане

06.10.20 / В Баку обвинили Ереван в обстреле центрального рынка Гянджи

06.08.22 / Немцам предрекли неразрешимые финансовые трудности

21.04.21 / На Пиренейском полуострове найдены следы ног неандертальцев

29.08.20 / Маск озвучил стоимость чипирования людей

30.11.20 / В парламенте Ирана поддержали активизацию ядерной деятельности страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика