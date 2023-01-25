Байден заявил о подготовке ВСУ контрнаступления

Украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления, сообщил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, ВСУ с приближением весны «работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», передает ТАСС.

«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал он.

Ранее Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.

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