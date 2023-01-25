 

Минюсту предложили внести Слепакова в список иноагентов

25.01.2023, 20:35, Новости дня
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Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Минюста РФ Константину Чуйченко признать иноагентом продюсера, артиста и музыканта Семена Слепакова из-за песни, дискредитирующей Вооруженные силы РФ.

В обращении сказано, что Слепаков опубликовал на личной странице в Instagram (признан экстремистским в России) песню песню, смысл стихов которой дискредитирует ВС России, передает ТАСС.

В связи с этим ведомству предложено рассмотреть вопрос о присвоении артисту статуса иностранного агента.

Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину.

Песню и самого исполнителя раскритиковали в Сети. В Госдуме предложили лишить Слепакова гражданства, а в Общественной палате – признать экстремистом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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