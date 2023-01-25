Журналистам удалось установить имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке

На основе открытых источников журналистам удалось установить имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке рядом с Донецком. Это на три человека больше, чем цифра погибших, названная минобороны России. Семьи еще по меньшей мере 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых.

Родственники мобилизованного Михаила Сергеева написали обращения во все возможные инстанции еще в начале января.

Не получив ответа, женщины обратились к гадалкам: “Сергеев Михаил Михайлович пропал 1 января 2023 после обстрела ПТУ в Макеевке. Живой он? В каком госпитале? Если не жив, то находится ли тело в морге? Найдется ли он?”

В отличие от чиновников, оккультисты ответили быстро, но их мнения разделились. Одни говорили, что парень “очень слаб, но выживет”, другие – что его больше нет. Через пять дней администрация сельского поселения Обшаровка сообщила, что Михаил погиб.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, произошел в ночь на 1 января. 4 января минобороны России подтвердило смерть 89 человек, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.

Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тысяч подписей. Большая часть погибших и раненных – это мобилизованные из Самарской области. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных публиковаться все равно не будут.

По словам родственников, большинство погибших при обстреле Макеевки получили повестки в конце сентября – вскоре после объявления “частичной мобилизации”. Затем около двух месяцев они проходили подготовку в воинских частях Самарской области.

Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области Украины они прибыли 26 декабря. В ночь на 1 января здание, где размещались военные, обстреляли из РСЗО HIMARS.

Имя первого российского военного, погибшего при обстреле Макеевки, появилось уже 2 января. О смерти Александра Крашенинникова сообщили на странице самарского храма Иоанна Богослова (то, что военный погиб именно в Макеевке, подтвердилось чуть позже).

“Перед отбытием Александр брал благословение на несение воинских обязанностей у отца Николая”, – уточнялось в посте. С первого дня войны патриарх и все митрополиты Русской православной церкви фактически поддержали участие российских военных во вторжении на территорию Украины.

Первые похороны погибших в Макеевке прошли 7 и 8 января. По мере того, как специалисты опознают тела, в Самарскую область продолжают привозить гробы с мобилизованными. Похороны в регионе проходят практически ежедневно. Самому молодому из установленных нами погибших было 22 года, самому старшему – 48 лет.

В сельское поселение Обшаровка с общим населением около 5600 жителей пришло уже три гроба с мобилизованными. Один из них – тот самый Михаил Сергеев, которого близкие пытались найти при помощи тарологов и экстрасенсов.

Судя по публикациям о похоронах, еще по меньшей мере три гроба пришли в небольшой поселок Мирный (население около 7 тысяч человек).

В числе погибших в Макеевке и самарец Александр Чудов. Вместе с женой Марией они воспитывали двух детей, один из которых имеет диагноз детский-церебральный паралич. После начала мобилизации Мария пыталась добиться отсрочки для мужа, но чиновники ответили ей, что для отцов детей-инвалидов по закону поблажек нет.

Российское министерство обороны настаивает, что мобилизованные сами виновны в том, что их обстреляли. По версии военных чиновников, солдаты в новогоднюю ночь якобы активно использовали сотовые телефоны, что и позволило украинской разведке установить место массового скопления российских военнослужащих.

Эту версию критикуют и родственники солдат, и военные эксперты и даже поддерживающие Кремль журналисты и блогеры. Они обращают внимание на то, что военных почему-то расположили в том же здании, что и весь боекомплект, рядом также стояло много техники. Более того, известно много случаев, когда под обстрел ракет HIMARS попадали российские базы, рядом с которыми вообще отсутствует сотовая связь.

Учитывая существенный общественный интерес к обстрелу здания ПТУ в ночь на 1 января 2023 года и важность темы, авторы решили опубликовать поименный список погибших в Макеевке российских военных, имена которых удалось установить на основе открытых источников.

Мы внесли имена только тех военных, кто точно погиб именно в Макеевке и чью гибель подтвердили на российской стороне. Этот список может быть неполным, и будет дополняться, уточнили журналисты.

Пропавшие без вести

В открытых источниках также удалось обнаружить упоминание 15 военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут.

“Обращались в приёмную губернатора Самарской области – тишина. А также министерство обороны РФ и военный комиссариат. Ответ – ‘информации нет’. Звонили во все возможные военные госпитали страны – [отвечают] ‘нет таких” – написали родственники трех самарских военных, не выходивших на связь после обстрела Макеевки.

“После всех моих запросов, обращений, звонков у меня появилось отчаяние. [Кажется], что меня никто не слышит, что обычные простые люди никому не нужны”, – рассказала у себя “Вконтакте” Светлана, сестра мобилизованного Семена Каштанова.

Семен был мобилизован осенью. Затем около двух месяцев проходил обучение в воинской части в Самарской области. Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области они прибыли 26 декабря. Вплоть до 31 декабря мужчина регулярно выходил на связь с родными, но после обстрела новостей от него не было.

“На наше обращение дать запрос по госпиталям о неопознанных раненых, которые не в состоянии сообщить о себе, ответ был таким. Они позвонили на телефон моего брата, спросив: “Что с тобой и где ты находишься?” У меня нет слов! Очнитесь, вы думаете, что мы идиоты, что не додумались до этого сами?” – рассказывает Светлана.

У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали.

Еще неделю назад в списке пропавших без вести было по меньшей мере на четыре фамилии больше. Но затем тела Евгения Алмазова, Максима Копейко, Михаила Сергеева и Никиты Калякина опознали и привезли домой. Всех их уже похоронили.

“Чуда не случилось”, – написала вдова одного из погибших.

Семьи других военных, пропавших без вести после обстрела Макеевки, все еще не теряют надежду.

Всего на 23 января удалось подтвердить информацию о 12 225 погибших солдатах и офицерах, погибших после начала полномасштабной войны России против Украины.

Журналисты направили в министерство обороны РФзапрос с просьбой назвать число погибших при обстреле в Макеевке и ожидает ответа.

Как считали

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Устанавливая фамилии погибших при обстреле ПТУ в Макеевке, мы учитывали публикации местных чиновников, СМИ и учебных заведений, где ранее обучались погибшие, а также публикации близких родственников погибших.

Мы учитывали только тех погибших, у кого известно фамилия и имя, а также есть указание на дату и место гибели, подчеркивают авторы. Поскольку мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, собранные данные не отражают реальный уровень потерь.