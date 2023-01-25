Защита «брака как союза мужчины и женщины» стала одним из принципов культурной политики России

Президент РФ Владимир Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины», следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в основы государственной культурной политики, в частности, теперь в число принципов такой политики включены «защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», а также «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей», передает ТАСС.

Кроме того, в приоритетном порядке в стране будет поддерживаться культурная деятельность по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что ЕСПЧ потребовал от РФ ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары.

Напомним, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки.

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