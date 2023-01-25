МИД: Эстония не намерена закрывать свое посольство в России

Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, несмотря на снижение уровня дипломатических отношений между странами, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

По его словам, посольство Эстонии посольство в Москве останется, также, как останется российское посольство на территории Эстонской Республики, поэтому нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений, передает РИА «Новости».

России проживают около 20 тыс. граждан Эстонии, поэтому, по слвоам Рейнсалу, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России.

Ранее МИД России понизил уровень дипотношений с Эстонией и заявил, что эстонский посол должен покинуть Москву 7 февраля.

Напомним, эстонский МИД сообщал, что посол РФ Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из РФ посла Эстонии Маргуса Лайдре.

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