 

Врио главы ДНР Пушилин рассказал о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске

25.01.2023, 11:20, Новости дня
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Российские штурмовые формирования продвигаются в Артемовске (украинское название – Бахмут), там продолжаются жесткие боевые действия, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин уточнил, что бои идут на окраинах, в кварталах, совсем недавно удерживаемых вооруженными силами Украины, передает РИА «Новости».

По словам врио главы ДНР, освобождение Соледара сыграло ключевую роль и позволило российским силам взять под контроль часть участков, откуда ВСУ наносили удары.

Накануне Пушилин сообщил, что освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара зачищен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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