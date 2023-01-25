Врио главы ДНР Пушилин рассказал о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске

Российские штурмовые формирования продвигаются в Артемовске (украинское название – Бахмут), там продолжаются жесткие боевые действия, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин уточнил, что бои идут на окраинах, в кварталах, совсем недавно удерживаемых вооруженными силами Украины, передает РИА «Новости».

По словам врио главы ДНР, освобождение Соледара сыграло ключевую роль и позволило российским силам взять под контроль часть участков, откуда ВСУ наносили удары.

Накануне Пушилин сообщил, что освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара зачищен.

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