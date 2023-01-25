Врио главы ДНР Пушилин рассказал о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске
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Российские штурмовые формирования продвигаются в Артемовске (украинское название – Бахмут), там продолжаются жесткие боевые действия, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин уточнил, что бои идут на окраинах, в кварталах, совсем недавно удерживаемых вооруженными силами Украины, передает РИА «Новости».
По словам врио главы ДНР, освобождение Соледара сыграло ключевую роль и позволило российским силам взять под контроль часть участков, откуда ВСУ наносили удары.
Накануне Пушилин сообщил, что освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара зачищен.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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