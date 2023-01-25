 

Rolling Stone: Мэрилин Мэнсон заключил соглашение с актрисой по иску о сексуальном насилии

25.01.2023, 10:00, Новости дня
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Британская актриса Эсме Бьянко и американский рок-певец Мэрилин Мэнсон (настоящее имя – Брайн Хью Уорнер) заключили внесудебное соглашение об урегулировании иска о сексуальном насилии, сообщил журнал «Роллинг стоун».

По словам адвоката актрисы, Бьянко, которая в апреле 2021 года подала иск против Уорнера в связи с насильственными действиями сексуального характера, согласилась пойти на мировую, «чтобы продолжить карьеру», передает ТАСС. Бьянко была одной из более чем десяти женщин, которые выдвинули обвинения против американского певца.

Как сказал в свою очередь Уорнер, который отверг все обвинения, «недавние утверждения обо мне стали жутким искажением того, что произошло на самом деле».

Напомним, в мае 2021 года британская актриса Эсме Бьянко, которая исполнила роль проститутки Рос в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и в действиях сексуального характера.

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