 

Министр обороны Носатый: Молдавия нуждается в военных союзах из-за ситуации в Украине

25.01.2023, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Молдавии необходимо пересмотреть военную стратегию, усилить армию и найти военных союзников, сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый.

Как сообщил Носатый, события в Украине заставили Молдавию пересмотреть стратегию и готовиться к вызовам в области безопасности, а статус нейтралитета оставил страну с системой обороны, не отвечающей современным реалиям, передает ТАСС.

Комментируя дискуссии о присоединения к НАТО, Носатый обратил внимание, что на данном этапе Молдавия может ограничиться другими союзами, поскольку к вступлению в альянс не готова технически, а главным препятствием этом пути является остается отсутствие поддержки со стороны большинства граждан.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению страны в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.20 / Сноуден попросил российское гражданство

07.02.21 / Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделки

09.05.21 / Нижегородский кремль украсили проекцией георгиевской ленточки

15.01.21 / На аукционе в Париже за рекордные €3,17 млн продали обложку комикса

14.12.21 / Президент КВН Александр Масляков стал лауреатом премии Росмолодежи

30.07.20 / В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

02.01.21 / Санду посетит Украину 12 января – замглавы ОП

23.04.21 / Врачи призвали Навального прекратить голодовку. Они предупредили, что скоро “лечить будет просто некого”

05.12.21 / Apple подала в суд на ФАС России

01.05.21 / Американская разведка объяснила страх Вашингтона перед Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика