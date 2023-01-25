Министр обороны Носатый: Молдавия нуждается в военных союзах из-за ситуации в Украине

Молдавии необходимо пересмотреть военную стратегию, усилить армию и найти военных союзников, сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый.

Как сообщил Носатый, события в Украине заставили Молдавию пересмотреть стратегию и готовиться к вызовам в области безопасности, а статус нейтралитета оставил страну с системой обороны, не отвечающей современным реалиям, передает ТАСС.

Комментируя дискуссии о присоединения к НАТО, Носатый обратил внимание, что на данном этапе Молдавия может ограничиться другими союзами, поскольку к вступлению в альянс не готова технически, а главным препятствием этом пути является остается отсутствие поддержки со стороны большинства граждан.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению страны в НАТО.

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