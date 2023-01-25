Замглавы офиса президента Украины Шурма заявил о возможном запрете покупки алкоголя и сигарет за наличные

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25.01.2023, 5:45, Новости дня
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На Украине подакцизные товары могут перевести на исключительно безналичный формат, то есть запретить покупку алкоголя и сигарет за наличные, сообщил заместитель руководителя офиса президента страны Ростислав Шурма.

Шурма сказал, что планируются «два фундаментальных изменения в администрировании». Во-первых, обсуждается «электронный акциз», который с помощью QR-кода даст возможность «отслеживать, где эта пачка или бутылка была сделана».

Во-вторых, предлагается «концепция» перевода «всех расчетов за подакцизные товары исключительно на безналичный формат, то есть в оплату картой». По словам чиновника, такой шаг нужен, чтобы «вся эта система заработала», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов. Закон в том числе увеличивает сроки наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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