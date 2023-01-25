Шольц заявил об ожидающем Германию «неслыханном проекте» индустриальной модернизации

Германии предстоит провести самую крупную с конца XIX века индустриальную модернизацию, это «неслыханный проект», сообщил канцлер Олаф Шольц.

Шольц заявил, что «без малого через 22 года, пускай, и не все, но очень многое изменится». По его словам, речь идет о «самой большой индустриальной модернизации в Германии, вероятно, со времен большой фазы индустриализации и роста Германии в конце XIX века», передает РИА «Новости».

Канцлер отметил, что сейчас Германия успешно справляется с энергетическим кризисом – так, страна смогла не допустить глубокую рецессию. Кроме того, он заявил, что Германия избавилась от зависимости от российских энергоресурсов. Он сообщил, что Германия собирается производить больше электричества и водорода, добиться самообеспечения, а следом – «большого прорыва», модернизировав индустрию.

Напомним, немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».

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