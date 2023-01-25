CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники.

С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Как информирует CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику.

Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь РФ откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины.

Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно».

«Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у РФ больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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