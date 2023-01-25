 

CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска

25.01.2023, 2:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники.

С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Как информирует CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику.

Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь РФ откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины.

Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно». 

«Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у РФ больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08.21 / “Агро Газ Трейдинг” сообщил о результатах сотрудничества с ОПЗ: завод за два года произвел более 1,6 млн тонн удобрений и выплатил 68 млн грн долгов

30.12.21 / Экономика: Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

25.06.20 / “И июнь, и июль мы проживем в ограничениях”. Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будет длиться карантин

19.04.21 / Компания Apple потратит 200 млн долларов на защиту окружающей среды

07.02.21 / Европейские физики разделили квартовый компьютер на две части

13.07.21 / Украинский олимпиец Верняев назвал причину отстранения от соревнований

09.10.20 / Разработчик «Новичка» объяснил, как Навальный мог симулировать отравление веществом

23.07.21 / Россия захотела увидеть запись отбора биопроб у Навального экспертами ОЗХО

26.06.20 / Всероссийское голосование: меры безопасности на участках

17.11.20 / В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика