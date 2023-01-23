 

В МИД Эстонии заявили, что российский посол обязан покинуть Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы

23.01.2023, 14:55, Новости дня
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Посол РФ в Таллине Владимир Липаев обязан покинуть страну одновременно с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы, заявили в МИД республики.

В Twitter-аккаунте (запрещен в России) ведомства отмечается, что такие сроки выдвинуты в связи с решением Москвы снизить уровень дипприсутствия до временного поверенного в делах, передает ТАСС.

«Отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России», – указано в сообщении.

Напомним, в МИД Эстонии заявили послу РФ о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.

В ответ МИД РФ понизил уровень дипотношений с Эстонией и заявил, что эстонский посол должен покинуть Москву 7 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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