Лидер «Новых людей» Нечаев обсудил молодежный бизнес с министром науки Фальковым

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков обсудили перспективы масштабирования программы молодежного предпринимательства «Я в деле».

В Москве на площадке Цифрового делового пространства прошел студенческий форум «Битва проектов», который завершил первый московский сезон образовательной программы «Я в деле», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Финалистов поздравили и наградили лидер «Новых людей» Нечаев, министр Фальков и замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая.

«Мир будущего – это мир людей, которые живут интересным делом, а не повседневной рутиной. И сегодня я вижу такой интерес в нашем молодом поколении», – сказал Нечаев, выступая на открытии форума. Он выразил благодарность за поддержку министерству образования, а также московской мэрии и другим партнерам проекта.

«Мы чувствуем большую поддержку коллег – федеральных и региональных властей, Росмолодежи, а также предпринимательского сообщества. Только благодаря совместным усилиям программа «Я в деле» достигла подобного масштаба», – отметил глава партии.

Программа «Я в деле» инициирована партией «Новые люди» в начале 2022 года и на сегодняшний день реализуется в 60 регионах РФ благотворительным фондом образовательных программ «Капитаны» при поддержке Минобрнауки. Партнерами программы стали 250 вузов по всей стране.

Как рассказал Нечаев, за прошлый год около 100 тыс. молодых людей смогли попробовать создать и реализовать свой бизнес-проект, приобрели опыт предпринимательской деятельности. Из них 40 тысяч – школьники, а остальные – студенты вузов со всей страны. 10 тыс. студентов стали выпускниками проекта и создали собственные стартапы, многие из которых уже приносят первую прибыль.

На площадке московского форума было представлено 50 лучших бизнес-проектов молодых предпринимателей: от маркетплейса для художников до новых линеек одежды и медиа-стартапов. «Видно, что ребята вложили в свои проекты душу, много думали, анализировали и действовали. Бизнес получается тогда, когда люди стараются для своих клиентов и стремятся создавать новое – то, что до них не еще никто придумал», – сказал Нечаев.

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