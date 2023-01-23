Путин на встрече с главой Татарстана Миннихановым поручил поддержать семьи участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову оказывать поддержку проявившим героизм военнослужащим и их семьям.

Глава Татарстана рассказал во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, что среди татарстанцев, принимающих участие в СВО, шесть героев, трое из них погибли, 52 награждены орденами Мужества. Минниханов заверил президента, что всех героев чтят, семьям и военнослужащим помогают, передает ТАСС.

«Не забывайте об этом», – поручил Путин.

Минниханов заверил, что тема поддержки СВО является самой важной, семьям и детям оказывается повышенное внимание. Также он отчитался, что почти 2,5 млрд рублей республика выделила на поддержку СВО, а также подшефному Татарстану городу Лисичанску. Два батальона «Алга» и «Тимер» находятся в зоне СВО.

На это Путин заметил, что «Алга» значит «вперед». «Алга!» – «вперед», да. «Тимер» – «железный», – подтвердил Минниханов.

По словам главы Татарстана, в Лисичанск направлено почти 2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Минниханов отметил, что как только появится возможность, полностью весь объем работ в Лисичанске будет выполнен, хотя по ряду объектов работу уже начали. Глава Татарстана добавил, что все вопросы организации работы врачей из Татарстана в зоне СВО также были решены.

Ранее в Кремле анонсировал встречу Владимира Путина и Рустама Минниханова, на которой будут обсуждены вопросы развития Татарстана.

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