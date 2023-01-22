AIB: Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии французских военных

Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооружённых сил Франции, после чего военные должны в течение месяца покинуть территорию страны, сообщают местные СМИ.

Как информирует информационное агентство Буркина-Фасо AIB со ссылкой на источники, правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которым с 2018 года регулировалось присутствие ВС Франции, которые теперь должны в течение месяца покинуть страну, передает RT.

В начале января Le Monde писала, что Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

Напомним, в субботу демонстрация за вывод французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, протестующие принесли на мероприятие российские флаги.

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