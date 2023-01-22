 

Легойда назвал «актом недопустимого вандализма» сожжение Корана в Стокгольме

22.01.2023, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является «актом недопустимого вандализма», сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Легойда в своем Telegram-канале написал, что нельзя «плевать» в то, что свято для другого человека, нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что надругательство над священными предметами направлено одинаково против всех верующих и является попыткой навязать мировоззрение, в котором нет места для уважения к святыни, к какой бы религии она ни относилась, передает ТАСС.

«Просвещенные» европейцы любят с ужасом вспоминать католическую инквизицию, которая сжигала книги. Но как-то незаметно для самих себя они провозгласили право жечь книги «демократическим» стандартом в области свободы слова и самовыражения. Верю, что в РФ никогда не будет места надругательству над святыней и совершающие подобное будут отвечать по закону», – написал Кипшидзе в Telegram-канале.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана, отметив, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.20 / Ученые выяснили, что азиаты и африканцы по-разному уязвимы для COVID-19

05.12.21 / Захарова отреагировала на обвинение осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

01.03.21 / Обязательство по еврооблигациям: ДТЭК начнет строительство ВЭС в Николаевской области

16.01.21 / В Вашингтоне возле пунктов вакцинации от COVID-19 будут бесплатно раздавать марихуану

16.05.21 / Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье

18.03.21 / В Генпрокуратуре назвали основные жалобы россиян в 2020 году

05.07.20 / Израиль обстреляли ракетами со стороны сектора Газа

20.11.20 / Помпео стал первым госсекретарём США, посетившим Голанские высоты и израильские поселения на Западном берегу

29.09.20 / Верещук: Я никогда не слышала, чтобы партия власти вела параллельный подсчет голосов на выборах

12.06.21 / Дерипаска отреагировал на повышение ключевой ставки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика