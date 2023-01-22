Легойда назвал «актом недопустимого вандализма» сожжение Корана в Стокгольме

Акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является «актом недопустимого вандализма», сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Легойда в своем Telegram-канале написал, что нельзя «плевать» в то, что свято для другого человека, нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что надругательство над священными предметами направлено одинаково против всех верующих и является попыткой навязать мировоззрение, в котором нет места для уважения к святыни, к какой бы религии она ни относилась, передает ТАСС.

«Просвещенные» европейцы любят с ужасом вспоминать католическую инквизицию, которая сжигала книги. Но как-то незаметно для самих себя они провозгласили право жечь книги «демократическим» стандартом в области свободы слова и самовыражения. Верю, что в РФ никогда не будет места надругательству над святыней и совершающие подобное будут отвечать по закону», – написал Кипшидзе в Telegram-канале.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана, отметив, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы.

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