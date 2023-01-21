Умер советский и литовский писатель Григорий Канович

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21.01.2023, 18:20, Новости дня
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Советский и литовский писатель Григорий Канович умер в возрасте 93 лет в Израиле, где он проживал с начала 1990-х годов, сообщило посольство еврейского государства в Литве.

«Мы уверены, что великий талант Григория Кановича, отраженный в его работах, продолжит восхищать и вдохновлять будущие поколения и утешит его семью и друзей в этот скорбный час», – приводит ТАСС сообщение посольства.

Григорий (Яков) Канович родился в литовском городе Ионава в 1929 году в еврейской семье. В 1953 году он окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета. Автор более 30 произведений, романов, сборников пьес, киносценариев, рассказов, эпиграмм и пародий, лирических стихов. Он писал на русском языке и, помимо собственного творчества, занимался переводами с литовского и идиша на русский.

Судьбе литовских евреев посвящена серия романов, составляющих единый цикл: «Слезы и молитвы дураков», «И нет рабам рая», «Свечи на ветру», «Козленок за два гроша», «Улыбнись нам, Господи». Премьера спектакля «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса состоялась в 2014 году в московском Театре имени Вахтангова.

В 1989–1993 годах Кановчи возглавлял еврейскую общину Литвы, в 1989–1991 гг. избирался народным депутатом СССР. В 1993 году Канович репатриировался в Израиль, где и проживал до конца жизни.

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