Додон счел опасными призывы Санду о вступлении Молдавии в НАТО

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению страны в НАТО, так он прокомментировал ее заявление газете Politiko.

«Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО, вопреки прописанному в конституции нейтралитету… Она действует по приказу заокеанских хозяев против интересов страны и народа», – передает ТАСС слова Додона.

Он отметил, что граждане страны хотят сохранить нейтралитет, о чем свидетельствуют опросы.

Ранее Санду заявила о важности укрепления оборонного потенциала Молдавии в контексте событий на Украине. президент заявил, что надежную защиту республике может гарантировать только НАТО, но подчеркнула, что эту идею должны поддержать граждане страны.

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