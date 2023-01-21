 

Додон счел опасными призывы Санду о вступлении Молдавии в НАТО

21.01.2023, 16:55, Новости дня
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению страны в НАТО, так он прокомментировал ее заявление газете Politiko.

«Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО, вопреки прописанному в конституции нейтралитету… Она действует по приказу заокеанских хозяев против интересов страны и народа», – передает ТАСС слова Додона.

Он отметил, что граждане страны хотят сохранить нейтралитет, о чем свидетельствуют опросы.

Ранее Санду заявила о важности укрепления оборонного потенциала Молдавии в контексте событий на Украине. президент заявил, что надежную защиту республике может гарантировать только НАТО, но подчеркнула, что эту идею должны поддержать граждане страны. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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