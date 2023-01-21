 

Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ

21.01.2023, 16:55, Новости дня
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по РФ и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.

Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».

Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер сообщил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.

Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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