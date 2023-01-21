 

Рогов рассказал об активизации боев между ВСУ и российскими военными в районе Гуляйполя

21.01.2023, 16:55, Новости дня
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Боестолкновения между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими силами активизировались в районе города Гуляйполя в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на Запорожской линии боевого соприкосновения стало горячим Гуляйпольское направление, помимо активизации боев в Орехове.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в результате наступательных движений в Запорожской области.

Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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