Инновационную лабораторию клеточных технологий открыли в Обнинске

В Обнинске на территории МРНЦ им. А. Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ состоялось торжественное открытие инновационного научно-производственного комплекса клеточных технологий класса GMP. Одна из ключевых задач нового комплекса – разработка и внедрение новейших продуктов клеточной терапии для лечения рака.

В перспективе на базе заведения планируется создание биотехнологических продуктов для защиты от токсического поражения, производство специальных диагностических панелей, разработка тканеинженерных конструкции и биопротезов. Высочайший уровень технического оснащения позволяет решать здесь и широчайший спектр специальных задач, связанных с вопросами биологической защиты и безопасности, говорится в сообщении на сайте правительства Калужской области.

Разработка, производство и применение высокотехнологичных лекарственных препаратов на основе клеток человека – сложная область как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения промышленной фармации. По решению Совета Евразийской Экономической Комиссии лекарственные формы, включающие не только фармацевтические субстанции, но и живые клетки человека, классифицируются как «лекарственные препараты на основе соматических клеток». Такой класс препаратов требует особого технологического оснащения для производства и контроля качества и чрезвычайно чувствителен к соблюдению специальных условий хранения и транспортировки.

Научно-производственный комплекс клеточных технологий класса GMP НМИЦ радиологии общей площадью в 270 кв. м располагает системой приточно-вытяжной вентиляции, которая создает циркуляцию подготовленного воздуха в соответствии с требованиями GMP. Боксы комплекса рассчитаны на изолированное производство четырех высокотехнологичных лекарственных препаратов на основе клеток человека, их производственные линии не пересекаются. Комплекс имеет свой биобанк, лабораторию готовых лекарственных форм и контроля качества, собственные помещения водоподготовки и автоклавирования, все необходимые вспомогательные помещения.

Губернатор Владислав Шапша акцентировал внимание на доступности современной медицины жителям региона: «Открытие этой лаборатории, единственной на сегодняшний день такого качества и такого уровня в стране, дает новые возможности для сохранения здоровья и надежду людям, что все будет хорошо», – сказал он.

«Все федеральные центры доступны сегодня для пациентов из любого уголка нашей страны. Уникальность центра имени Герцена заключается в том, что здесь используют все самые современные технологии и методы диагностики и лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями», – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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