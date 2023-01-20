 

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия

20.01.2023, 16:10, Новости дня
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Приостановленное в связи с проведением ремонтных работ движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновили, сообщили в Минтрансе России.

В Telegram-канале министерства говорится, что сегодня в 16:05 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, передает ТАСС.

Во вторник в Министерстве транспорта РФ сообщили, что по Крымскому мосту вновь может двигаться автомобильный транспорт, ремонтные работы на объекте завершены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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