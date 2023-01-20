Глава Евросовета Мишель: Санкции против России становится все сложнее принимать
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Санкции против РФ становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Как сообщил Мишель во время поездки в Киев, каждое обсуждение антироссийских санкций сложнее предыдущего, но несмотря на трудности, ЕС продолжит дискуссии по новым пакетам ограничений, передает РИА «Новости».
Ранее Мишель поддержал поставки Киеву вооружений.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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