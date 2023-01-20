Глава Евросовета Мишель: Санкции против России становится все сложнее принимать

Санкции против РФ становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщил Мишель во время поездки в Киев, каждое обсуждение антироссийских санкций сложнее предыдущего, но несмотря на трудности, ЕС продолжит дискуссии по новым пакетам ограничений, передает РИА «Новости».

Ранее Мишель поддержал поставки Киеву вооружений.

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