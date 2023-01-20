 

Глава Евросовета Мишель: Санкции против России становится все сложнее принимать

20.01.2023, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Санкции против РФ становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщил Мишель во время поездки в Киев, каждое обсуждение антироссийских санкций сложнее предыдущего, но несмотря на трудности, ЕС продолжит дискуссии по новым пакетам ограничений, передает РИА «Новости».

Ранее Мишель поддержал поставки Киеву вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.21 / В мире: Грузия совмещает гомофобию с гомосексуализмом

29.12.20 / Минюст признал организацию «Насилию.нет» иноагентом

15.12.21 / Россия поставила в США рекордное количество патронов

11.09.20 / “Кличко на зонтиках над Киевом не летал”. Геращенко и Верещук устроили перепалку в эфире

30.07.20 / Тодоренко уехала на заработки на Украину

10.11.21 / В Украине двое суток подряд умирает более 800 пациентов с COVID-19

27.03.21 / Экономика: Россияне освоили рискованный способ заработка

10.05.21 / В первой европейской стране победили коронавирус благодаря «Спутнику V»

05.12.21 / Ракета «Союз» со спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

16.04.21 / Санкции должны быть введены против ближайшего окружения Путина – американский дипломат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика