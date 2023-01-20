Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВСУ якобы потеряли ранеными 1,5 тыс. человек за четыре дня

Украинское командование понесло потери в 1,5 тыс. человек ранеными за последние четыре дня боевых атак в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в украинские лечебные заведения с 16 по 20 января привезли 1,5 тыс. раненых бойцов. При этом Марочко сказал, что почти 70% раненых впоследствии умерли, передает РИА «Новости».

Подполковник добавил, что по данным украинских военных медиков, только каждый третий военный, получивший ранения, выживает.

Также Марочко рассказал, что большая часть раненых погибли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, антисанитарии, кровопотери и нарушения логистики.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных.

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