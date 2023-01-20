Аналитик Кристенсен: Отправка гаубиц Украине оставила Данию без важного элемента обороны

Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны, сообщил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

По его словам, речь идет о передаче вооружения, которое составляет основу боевых возможностей армии страны и было ядром в начинающейся реконструкции датской армии, передает РИА «Новости».

Эксперт добавил, что Дания несколько лет ждала появления этой артиллерийской системы, которую планировалось включить в состав формирующейся бригады, а заменить отданные Киеву 19 гаубиц будет нечем, поскольку все другие страны также пытаются восполнить запасы отправленного на Украину вооружения.

Ранее минобороны страны сообщило, что Дания передаст Киеву 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar.

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