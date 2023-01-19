 

Лавров предложил прекратить считать в долларах товарооборот России и Белоруссии

19.01.2023, 15:57, Новости дня
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Товарооборот РФ и Белоруссии пора прекратить считать в долларах на фоне снижения зависимости двух стран от Запада, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД.

Как сообщил Лавров, объемы двустороннего товарооборота достигли рекордных 50 млрд долларов и для того, чтобы нам было всем понятнее, надо считать уже в каких-то других денежных единицах, а не в долларах, передает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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