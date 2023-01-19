 

Союз кинематографистов: Режиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни

19.01.2023, 11:52, Новости дня
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Народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни, сообщили в руководстве Союза кинематографистов.

Как сообщил источник ТАСС, Досталь скончался в 18.10 (мск) в среду, об этом сообщил его брат, причины смерти не известны, о месте и дате похорон будет сообщено дополнительно.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве, в 1971 году  окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1981 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (выпускник мастерской Георгия Данелии). 

Дебютировал в кино в 1964 году, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика «До свидания, мальчики» по повести Бориса Балтера. В дальнейшем он снялся в фильмах «Морские рассказы» по произведениям Бориса Житкова (1967, режиссеры Алексей Сахаров и Александр Светлов), «Расплата» (1970, Федор Филиппов), «Ехали в трамвае Ильф и Петров» по мотивам произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, Виктор Титов) и «Человек на своем месте» (1972, Алексей Сахаров).

Первой режиссерской работой Николая Досталя стал короткометражный фильм «Ожидаются похолодание и снег» по рассказу Владимира Солоухина (1981). Впоследствии он поставил 15 художественных фильмов и сериалов. В их числе: драма «Человек с аккордеоном» по повести Анатолия Макарова (1985), трагикомедия «Облако-рай» (1990; приз «Серебряный леопард» кинофестиваля в швейцарском Локарно), комедия «Маленький гигант большого секса» по новелле Фазиля Искандера »О, Марат!» (1992), драма «Петя по дороге в Царствие Небесное» по повести Михаила Кураева (2009; главный приз Московского международного кинофестиваля), сериалы «Гражданин начальник» по мотивам произведений Виктора Пронина (2001), «Штрафбат» по роману Эдуарда Володарского (2004; в 2005 году удостоен премии ТЭФИ в категории «Телевизионный художественный сериал»), «Завещание Ленина» по мотивам произведений Варлама Шаламова (2007; в 2008 году был удостоен премии »Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал, более 10 серий»), «Раскол» (2011). Последняя работа Николая Досталя – художественный фильм «Монах и бес» (2016; приз за лучшую режиссуру фестиваля «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге, 2017).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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