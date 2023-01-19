Рабочая группа по СВО начала отработку по соответствию ВУС мобилизованных с боевыми задачами

Мобилизованные и их родственники сообщают о несоответствии военно-учетных специальностей, по которым их готовят в процессе учебы, с задачами, которые приходится решать в зоне СВО.

Проблему несоответствия военно-учетных специальностей также поднимают военкоры. Речь в ряде случаев идет об артиллеристах, танкистах, которым по прибытии в зону СВО ставят другие задачи, сообщила замглавы рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, сообщается на сайте ЕР.

«Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться. Мы с коллегами из рабочей группы обратились в Минобороны. Там оперативно отреагировали – вопросы по несоответствию ВУСа задачам в зоне СВО в подразделениях, по которым были обращения, решены. Проблема, очевидно, ещё не исчерпана, но определенные результаты уже есть», – подчеркнула она.

Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

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