В Белом доме назвали средства ПВО самым запрашиваемым Киевом оружием

Средства ПВО занимают первое место в списке запросов Киева на получение оружия от Запада, сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон со своей стороны старается сделать так, чтобы предоставить Киеву как можно более разнообразные системы, чтобы у них были варианты разной дальности поражения, передает ТАСС.

Ранее экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина.

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