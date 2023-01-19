 

В Белом доме назвали средства ПВО самым запрашиваемым Киевом оружием

19.01.2023, 4:04, Новости дня
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Средства ПВО занимают первое место в списке запросов Киева на получение оружия от Запада, сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон со своей стороны старается сделать так, чтобы предоставить Киеву как можно более разнообразные системы, чтобы у них были варианты разной дальности поражения, передает ТАСС.

Ранее экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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