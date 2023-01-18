 

В Белом доме заявили об отсутствии признаков присоединения Белоруссии к СВО

18.01.2023, 21:40, Новости дня
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В Вашингтоне не увидели свидетельств намерения Белоруссии присоединиться к специальной военной операции РФ на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в США все еще не видят признаков того, что Белоруссия намерена или планирует организацию подготовки с целью физически ввести войска на территорию Украины, передает ТАСС его слова.

В то же время представитель Белого дома заявил, что США встревожены совместными военными учениями РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что предоставив поддержку РФ и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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