В Белом доме заявили об отсутствии признаков присоединения Белоруссии к СВО

В Вашингтоне не увидели свидетельств намерения Белоруссии присоединиться к специальной военной операции РФ на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в США все еще не видят признаков того, что Белоруссия намерена или планирует организацию подготовки с целью физически ввести войска на территорию Украины, передает ТАСС его слова.

В то же время представитель Белого дома заявил, что США встревожены совместными военными учениями РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что предоставив поддержку РФ и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.

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