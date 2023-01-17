Глава генштаба сухопутных войск Британии Сандерс признал ослабление британской армии при передаче танков Украине

Армия Великобритании станет «временно слабее» после передачи танков Украине, появится «брешь в арсенале», сообщил начальник генштаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс.

Сандерс заявил, что снизятся возможности Великобритании отвечать на угрозы, поэтому будет необходимо «быстро восстановить и увеличить способности армии по ведению военных действий», передает ТАСС со ссылкой на Times Radio.

При этом, как сообщил Сандерс, Великобритания получит возможность «ускорить модернизацию и трансформацию армии более высокими темпами, нежели Россия». По его словам, Киев «нуждается» в передаче Украине британских танков. Сандерс выразил уверенность, что украинская сторона «найдет им хорошее применение». Он утверждает, что победа Украины в конфликте важна для обеспечения мира и безопасности в Европе.

Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. утверждает, что эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине.

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