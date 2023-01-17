Из-под завалов разрушенного в результате украинского обстрела ТЦ в Донецке извлечены тела двух женщин

Тела еще двух человек извлекли в Донецке из-под завалов торгового центра, который обрушился в результате обстрела со стороны украинских войск, информирует МЧС ДНР.

Из-под завалов извлекли тела двух женщин 1977 и 1975 годов рождения. Спасатели продолжают работу на месте разрушенного обстрелом здания, информирует ведомство в Telegram.

Напомним, в результате украинского обстрела из РСЗО почти полностью было разрушено здание торгового центра в Калининском районе Донецка. Офицер Народной милиции и депутат ДНР Андрей Баевский сообщал о двух жертвах обстрела. Позднее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлечен погибший мужчина.

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