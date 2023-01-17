 

Кадыров счел сравнение спецоперации в Украине с мировой войной неуместным

17.01.2023, 6:40, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.

Кадыров подчеркнул в Telegram, что «мир не сошелся на НАТО», а также «кучке стран», которые состоят в альянсе. Он подчеркнул, что много крупных стран заняли позицию нейтралитета: Китай, Индия, Пакистан и «десятки других» государств «с миллиардами населения».

В связи с этим, как сообщил глава Чечни, «до Третьей мировой нам еще далеко». По его словам, если некоторые полагают, что «все мировое сообщество» якобы выступило против России, и относят к «мировому сообществу» только страны НАТО, то «пусть считают это мировой войной».

Напомним, первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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