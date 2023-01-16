Министр финансов Кипра Петридис сообщил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро

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16.01.2023, 22:50, Новости дня
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Кипр на фоне санкций ЕС арестовал российские вклады на 105 млн евро, сообщают СМИ со ссылкой на министра финансов страны Константиноса Петридиса.

Петридис сообщил, что «паспорта олигархов», включенных в санкционные списки, «находятся в процессе изъятия». Он также сообщил о «повышенном внимании» к компаниям на Кипре, которые якобы принадлежат российским бизнесменам, оказавшимся под санкциями ЕС. Указывается, что российские вклады на Кипре за 2022 год составили, предположительно, 5,6 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Летом жители Кипра пожаловались на нехватку денег из-за сокращения турпотока из РФ после присоединения к западным санкциям. Весной Кипр начал лишать российских бизнесменов кипрского гражданства после введения ЕС антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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