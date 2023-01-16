Экспорт нефти из России морем достиг рекордных показателей

Россия по итогам прошедшей недели увеличила поставки нефти морским путем до уровня 3,8 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким значением с апреля 2022 года, следует из данных анализа, передает Bloomberg.

Так, за неделю по 13 января 2023 года объем поставок увеличился на 876 тыс. баррелей в сутки, или на 30% по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости». Таким образом, уровень экспорта российской нефти морским путем вырос до самого большого уровня с начала апреля 2022 года.

Отмечается, что за прошедшую неделю поставки по Балтийскому морю увеличились на 626 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей. При этом поставки по Черному морю выросли на 47%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Отмечается, что введенные Евросоюзом санкции в отношении российской нефти привели к увеличению времени транспортировки. Сейчас перевозка занимает 31 день.

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