 

Экспорт нефти из России морем достиг рекордных показателей

16.01.2023, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия по итогам прошедшей недели увеличила поставки нефти морским путем до уровня 3,8 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким значением с апреля 2022 года, следует из данных анализа, передает Bloomberg.

Так, за неделю по 13 января 2023 года объем поставок увеличился на 876 тыс. баррелей в сутки, или на 30% по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости». Таким образом, уровень экспорта российской нефти морским путем вырос до самого большого уровня с начала апреля 2022 года.

Отмечается, что за прошедшую неделю поставки по Балтийскому морю увеличились на 626 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей. При этом поставки по Черному морю выросли на 47%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Отмечается, что введенные Евросоюзом санкции в отношении российской нефти привели к увеличению времени транспортировки. Сейчас перевозка занимает 31 день.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / В Латвии запрещена трансляция семи российских каналов

08.01.22 / Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня — американцы недовольны ростом цен и распространением «омикрона»

26.12.20 / Набиуллина раскрыла смысл своих брошей

27.11.21 / Шкарлет рассказал, сколько школ в Украине работают дистанционно

19.07.21 / В историческом центре Львова обрушилась стена дома. Под завалами нашли тело мужчины

05.01.23 / Секретарь СНБО Украины Данилов заявил Шольцу об угрозе боев немцев с россиянами «под Берлином»

06.12.20 / Британия заявила о «значительном присутствии» кораблей РФ у своих границ

26.09.20 / Десантники высадились беспарашютным способом на учениях «Кавказ-2020»

22.04.21 / США «слышали слова» РФ и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной

22.09.20 / Политолог: Президентский законопроект изменит процедуру назначения правительства согласно поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика