Развожаев заявил о десяти сбитых беспилотниках в море у Севастополя
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Количество сбитых беспилотных летательных аппаратов у Севастополя в понедельник дошло до десяти единиц, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников, все они уничтожены над Черным морем, сообщил глава Севастополя в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
Ранее Развожаев сообщал о семи сбитых за сутки беспилотных аппаратах у Севастополя.
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