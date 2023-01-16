Развожаев заявил о десяти сбитых беспилотниках в море у Севастополя

Количество сбитых беспилотных летательных аппаратов у Севастополя в понедельник дошло до десяти единиц, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников, все они уничтожены над Черным морем, сообщил глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.

Ранее Развожаев сообщал о семи сбитых за сутки беспилотных аппаратах у Севастополя.

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