 

Развожаев заявил о десяти сбитых беспилотниках в море у Севастополя

16.01.2023, 14:28, Новости дня
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Количество сбитых беспилотных летательных аппаратов у Севастополя в понедельник дошло до десяти единиц, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников, все они уничтожены над Черным морем, сообщил глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.

Ранее Развожаев сообщал о семи сбитых за сутки беспилотных аппаратах у Севастополя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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