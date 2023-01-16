Global Times: Половина жителей Европы считают антироссийскую политику США крайне невыгодной для ЕС

Половина жителей Европы считает, что антироссийские действия Штатов и их политика вокруг украинского кризиса крайне негативно отразятся на экономике Евросоюза и других европейских государств, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром китайского издания Global Times.

Китайское издание опросило более 7,5 тыс. жителей Бельгии, Британии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Литвы, Польши, Сербии, Франции, ФРГ, Швейцарии и Швеции, а также Турции в период с 23 ноября по 22 декабря 2022 года по поводу того, как они оценивают развитие американо-европейских отношений с момента начала специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.

Как отмечает издание, данные опроса свидетельствуют, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с США и обеспокоены, поскольку считают, что действия США в отношении РФ негативно отразятся на экономике Европы. Более того, как отмечается в материале, 49% опрошенных считают, что меры Соединенных Штатов в отношении российско-украинского конфликта крайне негативно отразятся на экономике Европы.

В комментарии издания уточняется, что количество респондентов, недовольных взаимодействием Европы с США, превышает число тех, кто одобряет эти контакты. Большинство опрошенных признают доминирование Вашингтона в трансатлантических отношениях, однако не верят, что европейские страны способны успешно проводить более самостоятельную политику, которая бы удовлетворяла их интересам.

Как отмечает издание, только 37% опрошенных ожидают, что российско-украинский конфликт завершится в 2023 году. Около 26% респондентов считают, что европейские страны проводят «неумную» политику, применяя санкции против РФ вслед за США, а 23% полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт.

В связи с этим эксперт Института европеистики при Академии общественных наук Китая Чжан Чао отметил, что большинство европейцев ощутили разрушительный эффект антироссийских санкций. В свою очередь директор департамента европеистики Китайского института международных исследований в Пекине Цуй Хунцзянь выразил мнение, что в сложившейся ситуации сложно строить уверенные прогнозы по поводу дальнейшего развития отношений между ЕС, Соединенными Штатами и Россией. По его словам, если бы сначала был прекращен огонь, то общественность могла бы отдать предпочтение решению вопроса дипломатическим путем, не фокусируясь на проблеме безопасности. В этом случае, считает Цуй Хунцзянь , в ЕС могли бы меньше зависеть от США и НАТО.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против РФ на Украине. В свою очередь депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил США в использовании НАТО для подчинения Европы.

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