СМИ: Российский боец ММА Гаглоев умер в поезде из-за тромбоэмболии легочной артерии

Причиной смерти российского бойца ММА Георгия Гаглоева стала тромбоэмболия легочной артерии, сообщили СМИ.

«Вести Воронеж» со ссылкой на источник сообщили, что тело Гаглоева отправили в один из моргов Воронежа. Предварительной причиной смерти спортсмена называют тромбоэмболию легочной артерии, передает РИА «Новости».

В правоохранительных органах Северной Осетии сообщили, что Георгий Гаглоев ехал на верхней полке в плацкартном вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. По словам пассажиров, ехавших с ним, сначала он храпел, потом утих, когда его начали будить на станции в Ростове-на-Дону, то обнаружили без признаков жизни, признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили в ведомстве, пишет ТАСС.

Уроженец города Беслан Северной Осетии Георгий Гаглоев был мастером спорта международного класса по ММА, участником международных и всероссийских соревнований. В активе 25-летнего бойца три поединка в поп-ММА. Все три боя Гаглоев проиграл.

В воскресенье боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев был обнаружен мертвым в вагоне поезда Москва – Владикавказ.

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